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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,040705...

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,040705 -0,39 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,054322 -0,26 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036949 -0,16 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,032580 -0,05 Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF 0,092280 0,00 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,032999 -0,30 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038006 -0,19 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,026286 -0,10 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012249 -0,21 Garanti Em. Hay. Katılım Katkı EYF 0,016998 -0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,018167 -0,22 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,017893 -0,21 Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF 0,021672 -0,13 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,012042 -0,07 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,020093 -0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,016152 -1,40 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,026049 -1,40 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,026775 -1,40 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,025452 -1,39 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,025871 -1,36

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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