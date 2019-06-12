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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,032343...

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,032343 -0,73 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,061046 -0,69 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,059179 -0,65 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,090265 -0,62 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,048825 -0,61 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012818 -0,53 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014147 -0,50 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,067992 -1,44 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,023361 -1,44 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018047 -1,43 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,100911 -1,41 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,017403 -1,41 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,019275 -1,30 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,022477 -1,10 Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. EYF 0,054405 -0,66 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,018346 -0,64 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,010611 -0,62 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021142 -1,20 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014716 -1,17 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015119 -1,00 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010097 -0,90 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF 0,020385 -0,49 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,027675 -1,49 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,024288 -1,10 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,025635 -0,41 NN Hay. Em. Altın EYF 0,016089 -0,39 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,026671 -0,39

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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