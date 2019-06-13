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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,056885 -0,05...

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,056885 -0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033003 -0,83 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,042449 -0,60 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,020277 -0,30 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,084798 -0,28 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,026834 -0,27 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012289 -0,40 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,057209 -0,38 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012340 -0,35 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,104009 -0,33 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,070654 -0,29

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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