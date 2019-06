BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,045107 -0,07 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,062083 -0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014056 -0,76 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012815 -0,25 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,045826 -2,39 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,017018 -2,23 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,017645 -2,23 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,041515 -2,20 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,066493 -2,20 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,022002 -2,07 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,018911 -1,94 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012135 -1,66 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,010439 -1,59 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,018154 -1,14 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009971 -1,72 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014887 -1,66 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014521 -1,63 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020869 -1,58 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,021765 -0,77





(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)