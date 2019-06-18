BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,064721 -0,73 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,061925 -0,72 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,044985 -0,71 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,036465 -0,52 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,049084 -0,51 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038370 -1,02 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033142 -0,47 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,032376 -0,34 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,050060 -0,29 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012428 -0,23 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,073837 -0,20 Garanti Em. Hay. İki. Değ. EYF 0,019183 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020438 -0,15 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,025986 -1,24 NN Hay. Em. Altın EYF 0,016502 -1,24 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,026604 -1,23 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,027353 -1,23 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,026418 -1,20

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

