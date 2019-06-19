BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037060 -0,33 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,054665 -0,28 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,052431 -0,28 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,036205 -0,15 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,060829 -0,14 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012372 -0,45 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,032365 -0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020361 -0,38

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

