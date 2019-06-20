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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,030410...

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,030410 -0,46 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,016256 -0,21 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,023905 -0,15 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,053747 -0,15 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,039664 -0,14 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,042675 -0,39 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,072799 -0,09 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,023796 -0,08 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,102780 -0,07 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,024413 -0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012275 -0,71 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,014011 -0,60 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,014415 -0,53 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,014009 -0,52 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,014043 -0,47 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,017142 -4,54 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021347 -0,14 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014852 -0,11 Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,015829 -0,05 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010233 -0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,026655 -0,13 NN Hay. Em. Altın EYF 0,016536 -0,13 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,026033 -0,13 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,027410 -0,12 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,026474 -0,12

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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