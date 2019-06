BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,027112 -0,48 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,051216 -0,34 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,083218 -0,34 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,096812 -0,33 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,109609 -0,33 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,019524 -0,15 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,022988 -0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021347 -0,08 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014864 -0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)