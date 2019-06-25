BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,054168 -0,51 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,066565 -0,45 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036895 -0,34 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,040792 -0,31 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,052269 -0,18 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038809 -0,60 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033588 -0,51 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,032370 -0,47 Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,014739 -0,28 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,074437 -0,21 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012349 -0,15 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020205 -0,56 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,018215 -0,11

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.

