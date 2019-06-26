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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,031966...

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,031966 -1,15 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,016787 -0,68 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,025310 -0,50 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,024651 -0,48 MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,019159 -0,47 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033529 -0,18 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,014748 -1,19 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,014737 -1,17 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,014676 -1,06 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,015745 -1,05 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,014929 -0,98

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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