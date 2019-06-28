BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,016798 -0,18 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,032094 -0,15 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,062833 -0,06 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,040838 -0,06 Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,035650 -0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012300 -0,19 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,014402 -0,14 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,014798 -0,09 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,014368 -0,08 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,014223 -0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,026781 -0,46 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,027426 -0,46 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,025628 -0,45 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,028179 -0,45 NN Hay. Em. Altın EYF 0,017001 -0,45

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

