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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,032049...

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,032049 -0,14 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,059187 -0,13 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,054373 -0,07 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,063607 -0,03 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,016796 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,043344 -0,24 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033737 -0,23 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012502 -0,41 Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,014757 -0,18 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,014789 -0,06 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,014722 -0,03 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,014988 -0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,009996 -0,02 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020343 -0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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