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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,032704...

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,032704 -0,60 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,049515 -0,37 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,080857 -0,34 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,026646 -0,33 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,061969 -0,29 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012993 -0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,028069 -0,51 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012458 -0,69 Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF 0,015139 -0,42 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,072408 -0,26 Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,014690 -0,24 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,106757 -0,21 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015811 -0,63 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010606 -0,53 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,022195 -0,36 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,015486 -0,35 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF 0,020893 -0,25 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,028613 -0,01

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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