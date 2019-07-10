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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,062237...

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,062237 -0,33 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,065058 -0,32 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,045242 -0,32 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,052029 -0,27 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,066905 -0,24 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014655 -0,66 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013035 -0,48 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,055839 -3,02 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,042372 -2,51 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,018993 -2,27 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,071230 -2,09 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,022524 -2,07 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,023683 -2,20 Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,038477 -1,27 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,019137 -1,24 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,011139 -1,23 Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF 0,020107 -1,20 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015629 -1,22 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010500 -1,08 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,015350 -0,86 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,022001 -0,81 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF 0,020829 -0,54 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,027695 -1,16 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,028573 -1,15 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,027422 -1,13 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,016961 -1,12 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,029561 -1,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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