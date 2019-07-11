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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,031800...

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,031800 -0,37 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,029020 -0,29 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,063714 -0,28 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,040910 -0,26 NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,059299 -0,25 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012205 -0,33 Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,015126 -0,27 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,015552 -0,22 Axa Hayat ve Em. K.B.A. Stand. EYF 0,016606 -0,22 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,014381 -0,21 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,011141 -0,10 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,018394 -0,04 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,012243 -0,02 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,015550 -0,01

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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