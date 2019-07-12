BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,059830 -1,40 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,080227 -1,36 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,046114 -1,36 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,092023 -1,33 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,091089 -1,33 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013069 -0,29 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033583 -1,15 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,039114 -0,95 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,042932 -0,34 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,050591 -0,84 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,074532 -0,82 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,032353 -0,79 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012112 -0,76 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,107885 -0,76 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020092 -1,21

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

