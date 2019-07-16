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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF...

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,090269 -0,90 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,091231 -0,86 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,059348 -0,81 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,061110 -0,77 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,032402 -0,74 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014692 -0,74 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013023 -0,35 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,086322 -2,34 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,100406 -2,34 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,053113 -2,34 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,113674 -2,34 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,056157 -2,30 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,023824 -1,94 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,020247 -1,39 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,011197 -1,20 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,026573 -1,17 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012356 -1,17 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015676 -2,05 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010524 -2,02 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,022007 -1,97 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,015372 -1,91 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,022550 -0,85 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,028921 -0,56 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,025386 -0,44 NN Hay. Em. Altın EYF 0,016822 -0,27 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,027887 -0,27 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,028758 -0,26

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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