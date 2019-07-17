BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,031739 -0,27 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,016844 -0,14 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,025456 -0,12 BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,051009 -0,06 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,024778 -0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,039219 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012216 -0,81 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,014625 -0,42 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,014668 -0,21 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,015154 -0,20 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,014294 -0,20 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,011186 -0,01 Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF 0,016147 -0,01

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)





