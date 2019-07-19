BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,033025 -0,13 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,066842 -0,03 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,081335 -0,03 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,062367 -0,03 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,060682 -0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038959 -0,37 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033497 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012084 -0,43 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,074712 -0,37 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,108601 -0,09 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,059874 -0,07 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,073685 -0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020197 -0,01 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,010033 -0,01

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)