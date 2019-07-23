Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi türk Eyüpsultan Trabzon
Tokat'ta çiftçilere kaz dağıtıldı
Çiftçilere kaz dağıtıldı
Üniversite tercih önerileri
Tercih önerileri
Meteorolojide “civa“ kazası
Meteorolojide “civa“ kazası
Sayısı 4 milyonu aştı!
Sayısı 4 milyonu aştı!
TÜBİTAK koruma alacak
Koruma alacak!

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,032986...

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
banner17

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,032986 -0,54 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,017214 -0,35 NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,060455 -0,27 MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Stand. EYF 0,018957 -0,26 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,029719 -0,25 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015051 -0,14 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,043747 -1,53 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,057889 -0,97 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,121308 -0,82 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019816 -0,81 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,022124 -0,78 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,024622 -0,77 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,016349 -0,71 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,015265 -0,70 Cigna Finans Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,024732 -0,66 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,015216 -0,64 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,022831 -0,14 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,015949 -0,10 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,010031 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,029176 -0,16 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,025608 -0,14 NN Hay. Em. Altın EYF 0,016974 -0,10 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,017223 -0,10 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029023 -0,10

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
FonlarPiyasalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5