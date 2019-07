BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,032986 -0,54 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,017214 -0,35 NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,060455 -0,27 MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Stand. EYF 0,018957 -0,26 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,029719 -0,25 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015051 -0,14 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,043747 -1,53 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,057889 -0,97 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,121308 -0,82 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019816 -0,81 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,022124 -0,78 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,024622 -0,77 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,016349 -0,71 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,015265 -0,70 Cigna Finans Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,024732 -0,66 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,015216 -0,64 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,022831 -0,14 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,015949 -0,10 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,010031 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,029176 -0,16 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,025608 -0,14 NN Hay. Em. Altın EYF 0,016974 -0,10 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,017223 -0,10 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029023 -0,10

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)