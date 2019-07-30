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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,065339...

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,065339 -0,60 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,036861 -0,57 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,027073 -0,57 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,062624 -0,56 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,065739 -0,55 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013266 -0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,037959 -1,07 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,032519 -0,59 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,030091 -0,14 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,109642 -0,58 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,060496 -0,57 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,074363 -0,54 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012040 -0,44 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,074820 -0,35 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020121 -0,35 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,018730 -0,14 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,012843 -0,09 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,010027 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,025316 -0,49 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,028876 -0,49 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,026706 -0,44 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,027030 -0,42 NN Hay. Em. Altın EYF 0,016754 -0,42

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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