BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,060768 -1,00 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,062372 -0,96 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,065109 -0,96 AvivaSA Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,073254 -0,95 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,026816 -0,95 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015162 -0,49 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013213 -0,40 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,029528 -1,87 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,031934 -1,80 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,037416 -1,43 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,020071 -1,13 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,043641 -1,11 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012388 -1,52 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,108110 -1,40 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,059702 -1,31 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,073435 -1,25 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,074007 -1,09 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,019950 -0,85 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,011101 -0,18 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,020625 -0,06 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF 0,021492 -0,05 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,017587 -0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,027657 -0,43 NN Hay. Em. Altın EYF 0,016682 -0,43 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,027651 -0,42 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,016933 -0,42 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,028538 -0,42

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)