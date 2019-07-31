Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar food istanbul RTA sason çilek TMB Yönetim Kurulu müzik endüstrisi
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Mevduat arttı!
İstanbul'da fiyatlar arttı
İstanbul'da fiyatlar arttı
Salda Gölü'ne Millet Bahçesi ihalesinde 7 firma teklif verdi
Salda Gölü ihalesi
Buğdayın atası “siyez“de hasat başladı
Buğdayın atasında hasat
British Airways pilotları greve hazırlanıyor
Pilotlar greve hazırlanıyor

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF...

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
banner17

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,060768 -1,00 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,062372 -0,96 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,065109 -0,96 AvivaSA Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,073254 -0,95 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,026816 -0,95 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015162 -0,49 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013213 -0,40 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,029528 -1,87 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,031934 -1,80 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,037416 -1,43 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,020071 -1,13 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,043641 -1,11 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012388 -1,52 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,108110 -1,40 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,059702 -1,31 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,073435 -1,25 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,074007 -1,09 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,019950 -0,85 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,011101 -0,18 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,020625 -0,06 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF 0,021492 -0,05 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,017587 -0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,027657 -0,43 NN Hay. Em. Altın EYF 0,016682 -0,43 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,027651 -0,42 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,016933 -0,42 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,028538 -0,42

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
FonlarPiyasalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5