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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF...

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,059478 -0,69 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,061198 -0,65 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,090829 -0,65 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,091707 -0,64 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,080011 -0,64 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,041907 -0,24 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,035230 -0,12 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,032228 -0,35 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,071939 -0,29 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012017 -0,27 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,103564 -0,18 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,070561 -0,16 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,019826 -0,43 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015913 -0,36 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010703 -0,26 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,022720 -0,22 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,015902 -0,20

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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