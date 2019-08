BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,034113 -0,52 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,043097 -0,24 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,030646 -0,23 MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,020242 -0,23 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,026071 -0,21 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,112614 -0,64 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,028551 -0,62 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,022002 -0,60 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,020644 -0,58 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,087552 -0,56 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Katkı EYF 0,016744 -0,51 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,015636 -0,47 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,015023 -0,44 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,015598 -0,43 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,016536 -0,43 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,022089 -0,13 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015455 -0,12 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,015494 -0,11 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010362 -0,08 Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,016811 -0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,030195 -0,85 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,026495 -0,49

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)