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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF...

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,061927 -0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,020602 -0,22 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,018970 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,032184 -0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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