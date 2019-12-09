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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF...

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,099426 0,22 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,100269 0,22 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,067118 0,21 Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,069860 0,19 Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF 0,101153 0,19 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014125 0,21 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,016422 0,17 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,039300 0,66 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033558 0,57 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,033163 0,38 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,100326 0,33 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,131646 0,32 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,055280 0,55 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,078995 0,41 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,063754 0,37 Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF 0,019943 0,36 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,115454 0,33 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,014560 0,36 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,021374 0,35 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,029080 0,34 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020292 0,31 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,021013 0,31 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,030731 0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,028278 0,10 BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,044880 0,10 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023058 0,10 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,022241 0,10 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,064128 0,10

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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BES'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran FonlarFon Piyasası
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