BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,029581 1,86 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,028558 1,66 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,036029 1,53 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,037975 1,53 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,031351 1,52 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011029 0,44 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,029161 1,76 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,026768 1,39 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,085999 1,45 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,026393 1,33 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,044295 1,30 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,061269 1,19 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,041303 0,90 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,015731 1,82 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,016770 0,56 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,015249 0,16 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,013555 0,11 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,009943 0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,021387 1,93 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,021792 1,93 NN Hay. Em. Altın EYF 0,012908 1,93 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,012908 1,92 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,020551 1,91 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,037740 0,05 Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,015136 0,05 Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,035522 0,05 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,032531 0,04 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,016471 0,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

