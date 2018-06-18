BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0544270,37 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,0463580,35 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0701810,34 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,0253720,30 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0461110,30 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,0125100,42 Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0110460,15 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0405291,40 NN Hay. Em. His. Sen. EYF0,0933591,12 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0246721,10 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF0,0306161,02 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0256891,01 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF0,0511180,63 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF0,0176770,63 Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF0,0139630,55 Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF0,0129470,54 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,0097320,54 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,0150411,27 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,0101800,54 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF0,0151290,48 Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF0,0196690,39 Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0165650,29 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0192470,15 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0217620,11 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,0203220,02 Garanti Em. Hay. Altın EYF0,0224280,01 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF0,0355860,18 BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF0,0339740,18 Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF0,0151630,18 Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF0,0378070,18 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF0,0485360,17

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

