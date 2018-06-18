Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor bilim ekonomi teknoloji Op. Dr. Seval Taşdemir
Enerji verimliliğine yatırım yapmamız gerekiyor
Enerji verimliliğine yatırım yapmamız gerekiyor
Beşiktaş'tan muhteşem dönüş!
Beşiktaş - Benfica maçında 3...
Lavanta Tarla Günleri
Lavanta Tarla Günleri
Enerjide İpek Yolu atağı>
Enerjide İpek Yolu atağı>
Hibeyle patron oldu
Hibeyle patron oldu

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0544270,37...

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0544270,37 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,0463580,35 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0701810,34 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,0253720,30 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0461110,30 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,0125100,42 Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0110460,15 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0405291,40 NN Hay. Em. His. Sen. EYF0,0933591,12 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0246721,10 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF0,0306161,02 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0256891,01 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF0,0511180,63 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF0,0176770,63 Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF0,0139630,55 Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF0,0129470,54 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,0097320,54 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,0150411,27 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,0101800,54 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF0,0151290,48 Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF0,0196690,39 Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0165650,29 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0192470,15 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0217620,11 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,0203220,02 Garanti Em. Hay. Altın EYF0,0224280,01 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF0,0355860,18 BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF0,0339740,18 Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF0,0151630,18 Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF0,0378070,18 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF0,0485360,17

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BES'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran FonlarFon Piyasası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5