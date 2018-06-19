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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,031633...

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,031633 0,85 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,029773 0,64 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,043090 0,56 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,041930 0,47 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,028660 0,23 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,026790 0,71 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,024809 0,56 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,086842 0,87 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,026595 0,70 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011057 0,32 Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF 0,011778 0,32 Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Gr. Değ. EYF 0,012592 0,23 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,015895 1,02 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,013621 0,39 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,016852 0,32 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,015285 0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,019309 0,32 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,021451 0,31 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,021825 0,29 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,022492 0,29 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,020896 0,26 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,035603 0,05 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,047463 0,05 Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,015170 0,05 Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,037824 0,04 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,047521 0,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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BES'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran FonlarFon Piyasası
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