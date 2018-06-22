BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,047188 0,63 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,053742 0,57 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,036655 0,56 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,069866 0,55 Garanti Em. Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,049322 0,52 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012570 0,36 Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011089 0,15 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,025384 1,23 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,030794 0,92 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,018908 0,67 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,052258 0,64 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,025780 0,55 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF 0,016544 0,46 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,088161 0,42 Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF 0,011723 0,39 Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,012915 0,32 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,011836 0,30 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015153 0,65 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013506 0,52 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019404 0,39 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,010233 0,37 Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,016427 0,31 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,015185 0,05 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,032642 0,05 Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,035650 0,04 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,015627 0,04 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,047583 0,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

