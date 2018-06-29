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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF...

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,026987 0,94 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,014205 0,80 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,040405 0,74 Anadolu Hayat Em. Uzun Vad. Borç. Araç. Gr. EYF 0,051313 0,74 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,033973 0,72 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012618 0,25 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,053393 0,54 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,053097 0,52 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,020387 0,50 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,096206 0,46 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,021956 0,46 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Katkı EYF 0,013263 1,44 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,012359 1,29 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012202 1,26 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,012473 1,26 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012188 1,22 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020055 1,26 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013904 1,09 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015219 0,26 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,019528 0,26 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,013927 0,24 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,021096 0,05 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,044360 0,05 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,017162 0,05 Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,015228 0,05 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,032738 0,05

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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