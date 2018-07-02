BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları NN Hay. Em. Borç Araç. EYF 0,049211 0,40 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,024638 0,37 Anadolu Hayat Em. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,053716 0,35 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,014113 0,35 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,046470 0,35 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012653 0,28 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,040727 1,71 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,025283 0,75 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,027845 0,71 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,031184 0,51 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,022250 0,48 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,013089 0,61 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,012548 0,60 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012677 0,58 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014048 0,57 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012271 0,57 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020272 1,08 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014051 1,06 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015356 0,90 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,010343 0,56 Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF 0,019774 0,35 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,017186 0,14 Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,035805 0,14 Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,038037 0,14 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,015693 0,13 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,016600 0,13





(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)