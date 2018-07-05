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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,029842...

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,029842 0,93 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,043647 0,85 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,053018 0,84 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,070427 0,81 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,054707 0,80 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011132 0,60 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012648 0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,025824 0,89 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,096915 0,85 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,022116 0,84 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,020526 0,82 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,067944 0,78 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,026449 0,57 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,040874 0,51 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,044665 0,47 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,060643 0,42 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,016507 0,40 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,015923 0,95 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015450 0,79 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020495 0,62 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014197 0,60 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,016931 0,43 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,021336 1,77 NN Hay. Em. Altın EYF 0,012641 1,77 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,020127 1,77 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,020296 1,76 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,020408 1,76 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,015714 0,05 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,047857 0,05 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,017208 0,05 Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,015267 0,05 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,032824 0,05




(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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