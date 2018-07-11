BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,029999 3,29 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,042321 2,59 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,052065 2,43 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,028923 2,41 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,053243 2,26 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011106 0,54 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,029530 3,96 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,026478 3,56 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,061469 2,51 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,026604 2,40 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,041528 2,24 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,044984 2,02 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,088170 1,90 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,015971 3,33 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,016907 0,85 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,015450 0,40 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,020907 3,06 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,021300 3,01 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,020260 3,00 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,020091 2,99 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,020586 2,98 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,016666 0,05 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,017253 0,05 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,045494 0,05 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,047986 0,05 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,049022 0,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

