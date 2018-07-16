BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,047947 1,05 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,072217 1,04 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,039352 1,01 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,064486 0,98 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,047553 0,97 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011049 0,42 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012270 0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,039693 0,88 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,030012 0,60 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,078776 0,38 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,020961 0,35 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,049929 0,33 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,089370 1,11 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012150 0,77 Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,012524 0,76 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,011899 0,75 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012115 0,68 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,016312 0,64 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014685 0,31 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,010194 0,20 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,015001 0,19 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,013855 0,17 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,019212 0,38 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,021712 0,37 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,022391 0,30 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,020265 0,29 NN Hay. Em. Altın EYF 0,012867 0,29 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,032985 0,15 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,021254 0,15 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,018436 0,14 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,051190 0,13 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,045594 0,13

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

