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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,054332...

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,054332 0,45 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,039524 0,36 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,044138 0,33 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,055973 0,31 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,037176 0,30 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012365 0,88 Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011087 0,62 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016186 2,44 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,045767 2,39 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,086414 2,38 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,097822 2,38 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,073693 2,37 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,017539 1,42 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,009678 1,32 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,015981 1,21 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,022353 1,14 NN Hay. Em. Din. Değ. EYF 0,028744 0,93 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019667 2,69 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013625 2,64 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015144 2,21 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,013972 0,68 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,019505 0,63 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,021312 0,04 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,021707 0,04 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,020130 0,02 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,021090 0,02 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,012865 0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,044709 0,05 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,018453 0,05 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,016719 0,05 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,021270 0,05 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,051236 0,05

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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BES'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran FonlarFon Piyasası
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