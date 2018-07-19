BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,013932 1,46 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,026444 1,32 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,045645 1,26 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,049164 1,26 Anadolu Hayat Em. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,052757 1,15 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012393 0,23 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,090655 0,92 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,021584 0,91 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,063680 0,90 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,061798 0,89 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,029677 0,84 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,012158 1,90 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,011693 1,89 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012374 1,84 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011835 1,83 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011911 1,79 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015212 0,45 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,015121 0,34 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,010302 0,26 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,019541 0,18 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,015910 0,18 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,017314 0,05 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,048081 0,05 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,048157 0,05 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,049089 0,04 Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,038310 0,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

