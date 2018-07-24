BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,014044 1,23 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,045971 1,12 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,049314 1,12 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,049508 1,08 Anadolu Hayat Em. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,053117 1,05 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012568 0,77 Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011143 0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,017782 1,68 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,044812 1,57 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,022234 1,55 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016820 1,54 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,063596 1,53 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,012319 1,78 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012550 1,72 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011983 1,71 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,011833 1,69 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012535 1,64 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014056 1,06 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020254 1,05 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015662 0,88 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,014103 0,25 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,010402 0,23 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,015847 0,05 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,021325 0,05 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,049199 0,05 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,049299 0,05 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,017352 0,05

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

