BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,013858 0,54 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,045481 0,53 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,026161 0,45 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,048732 0,39 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,020265 0,37 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,023776 0,54 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011729 0,57 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,012059 0,55 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012288 0,55 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,012319 0,49 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,011618 0,48 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,014160 0,06 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,010435 0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,033146 0,05 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,045823 0,05 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,021353 0,05 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,049367 0,05 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,019460 0,05

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



