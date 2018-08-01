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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,054038...

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,054038 0,59 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,056993 0,58 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,039029 0,57 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,031229 0,49 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,043737 0,38 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012588 0,26 Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011272 0,21 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,053246 1,08 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,017049 1,04 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,022675 0,98 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,026038 0,91 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,106914 0,91 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,018237 0,67 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,010077 0,64 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,023119 0,57 NN Hay. Em. Karma EYF 0,086450 0,43 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,016449 0,42 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,010496 0,21 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,016587 0,19 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,010432 0,11 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,015644 0,08 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,015972 0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,021625 0,34 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,019128 0,33 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,021230 0,29 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,020409 0,28 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,022308 0,28 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,048441 0,05 AvivaSA Em. Ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,048478 0,05 BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,034596 0,05 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,047807 0,05 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,017415 0,05

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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