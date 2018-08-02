Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi teknoloji Trabzon Bursa TİCARET
BMD yollarını ayırdı
BMD yollarını ayırdı
Fed faiz oranını sabit tuttu
Fed faiz oranını sabit tuttu
Sektörün yıldızını aldı
Sektörün yıldızını aldı
Zeytinoğlu güven tazeledi
Zeytinoğlu güven tazeledi
Palamut umudu
Palamut umudu

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,032952...

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,032952 0,30 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,043852 0,26 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,031310 0,26 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,030045 0,20 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,055062 0,20 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011291 0,17 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012601 0,10 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,064748 0,81 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,021674 0,80 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,020117 0,79 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,066631 0,75 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,094659 0,73 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014131 0,43 Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF 0,012903 0,43 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,090247 0,43 Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,016981 0,37 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,023196 0,33 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,016658 0,43 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015605 0,41 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014232 0,41 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020542 0,38 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,017231 0,30 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,020796 0,50 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,021741 0,50 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,021015 0,50 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,020681 0,50 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,020510 0,49 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,018579 0,05 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,033238 0,05 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,016829 0,05 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,021411 0,05 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,049397 0,05


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5