BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,032952 0,30 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,043852 0,26 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,031310 0,26 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,030045 0,20 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,055062 0,20 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011291 0,17 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012601 0,10 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,064748 0,81 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,021674 0,80 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,020117 0,79 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,066631 0,75 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,094659 0,73 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014131 0,43 Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF 0,012903 0,43 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,090247 0,43 Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,016981 0,37 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,023196 0,33 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,016658 0,43 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015605 0,41 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014232 0,41 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020542 0,38 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,017231 0,30 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,020796 0,50 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,021741 0,50 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,021015 0,50 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,020681 0,50 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,020510 0,49 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,018579 0,05 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,033238 0,05 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,016829 0,05 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,021411 0,05 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,049397 0,05





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