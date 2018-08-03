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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,031960...

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,031960 2,08 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,030531 1,62 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,039675 1,62 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,044559 1,61 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,033452 1,52 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,027782 1,66 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,031360 1,14 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,027597 1,24 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,091151 1,00 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,042824 0,71 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,063307 0,58 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,046905 0,55 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,017019 2,17 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,015680 0,10 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,021767 2,04 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,020927 2,03 NN Hay. Em. Altın EYF 0,013134 2,03 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,020692 2,03 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,021099 2,02 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,015920 0,06 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,049523 0,05 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,019517 0,05 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,047851 0,05 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,045971 0,05

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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