BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,067306 1,29 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,050088 1,28 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,049774 1,28 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,074239 1,26 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,038698 1,25 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012504 0,54 Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011317 0,36 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,041759 2,50 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,076867 1,61 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,047714 1,60 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,090075 1,59 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,101964 1,59 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,092731 1,73 Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF 0,016808 1,14 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,047414 1,09 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,023169 1,00 Anadolu Hayat Em. Katılım Katkı EYF 0,014710 0,91 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020346 1,27 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015491 1,24 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014078 1,21 Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF 0,013682 0,86 Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF 0,019777 0,82 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,022166 0,17 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,019615 0,14 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,020694 0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,051678 0,14 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,016859 0,14 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,046036 0,14 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,033300 0,14 AvivaSA Em. Ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,048589 0,14





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