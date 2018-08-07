BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,056707 1,38 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,032497 1,22 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,075124 1,19 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,050360 1,18 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,031085 1,16 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,032324 1,64 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,028388 0,86 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,064431 0,96 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,027953 0,94 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,047763 0,74 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,043480 0,65 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,093260 0,57 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,017343 1,26 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,017339 0,45 Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,013767 0,04 Avivasa Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,010937 0,04 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,015734 0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,021267 1,67 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,021443 1,66 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,022536 1,65 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,021556 1,65 NN Hay. Em. Altın EYF 0,013344 1,65 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,017463 0,05 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,015950 0,05 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,033316 0,05 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,048495 0,05 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,048573 0,05

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

