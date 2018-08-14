BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,041926 13,49 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,055416 10,58 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,041437 10,36 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,055848 10,03 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,060413 10,01 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011856 2,46 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,035698 12,82 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,039945 12,66 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,042082 1,85 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,023871 1,13 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,017421 0,09 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,057372 10,21 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,112858 10,12 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,033486 9,31 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,076371 8,99 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,051194 8,84 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,021903 13,04 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,018959 4,41 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016339 1,96 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,014578 0,79 Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,017111 0,69 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,027816 14,95 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,028386 14,93 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,028125 14,92 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,030677 14,85 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,028476 14,85 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,048652 0,05 Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,036471 0,05 Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,038740 0,05 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,049776 0,05 Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,015522 0,05

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



