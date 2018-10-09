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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç....

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,016606 0,09 Vakıf Em. ve Hay. İki. K.B.A. Gr. EYF 0,016461 0,09 AvivaSA Em. ve Hay. Muh. Değ. EYF 0,048208 0,08 Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF 0,052593 0,08 Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,018818 0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012750 0,48 Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011851 0,34 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,017592 2,37 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016823 1,96 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,044107 1,84 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,058231 1,79 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,067078 1,74 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Karma EYF 0,084564 1,38 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,018280 1,05 Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. EYF 0,048439 0,98 NN Hay. Em. Den. Değ. EYF 0,052773 0,94 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,010098 0,89 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016510 0,40 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020745 0,39 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014280 0,39 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015662 0,28 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010152 0,21 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,019250 0,07 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,016483 0,07 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,050246 0,07 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,051291 0,06 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,034445 0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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BES'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran FonlarFon Piyasası
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