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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç....

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,043809 0,44 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,013536 0,41 BNP Paribas Cardif Em. K.B.A. Gr. EYF 0,021441 0,39 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,025107 0,38 NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,047829 0,38 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012800 0,39 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,041512 1,27 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,058719 0,84 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,019958 0,81 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,023109 0,74 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,044426 0,72 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,011354 0,73 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,011557 0,71 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011723 0,70 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011155 0,66 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011330 0,61 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015695 0,21 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014328 0,09 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010156 0,04 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,010735 0,04 Avivasa Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,011288 0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,017443 0,08 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,020224 0,08 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,051186 0,08 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,046477 0,07 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,053442 0,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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BES'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran FonlarFon Piyasası
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