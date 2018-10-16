Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Reşat türk GE GE Sağlık ile Bahat Sağlık Grubu önemli bir teknoloji işbirliğine imza attı
Sosyal robot konuşacak
Sosyal robat konuşacak
Zor dönem geride kaldı
Zor dönem geride kaldı
Sanayi üretimi arttı
Sanayi üretimi arttı
En lezzetlisi şimdi
En lezzetlisi şimdi
Göreve başladı
ÇAYKUR'a yeni müdür

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,026392...

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
banner17

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,026392 2,31 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,048392 1,99 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,045409 1,94 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,049331 1,90 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,020327 1,81 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012953 0,94 Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011742 0,24 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,052315 2,89 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,045833 2,79 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,018191 2,65 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,017445 2,44 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,060015 2,32 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Katkı EYF 0,013094 3,44 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012591 3,12 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011854 3,11 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,012203 3,02 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012485 3,01 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014462 2,03 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020969 1,98 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010332 1,61 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015825 1,18 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,020565 0,74 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,017507 0,07 AvivaSA Em. Ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,050445 0,07 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,050483 0,07 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,022272 0,07 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,019338 0,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1