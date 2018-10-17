BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,049379 0,10 Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,030621 0,08 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,020344 0,08 Vakıf Em. ve Hay. İki. K.B.A. Gr. EYF 0,016584 0,07 BNP Paribas Cardif Em. K.B.A. EYF 0,042233 0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012990 0,29 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,041470 2,21 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,030253 1,39 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,034883 0,43 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,025717 0,31 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,016713 0,34 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,046904 0,34 Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. Gr. EYF 0,033929 0,30 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011282 0,25 Anadolu Hayat Em. Stand. EYF 0,026202 0,22 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016545 0,31 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,011231 0,21 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015852 0,17 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014486 0,17 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010347 0,15 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,039936 0,08 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,020312 0,07 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,017519 0,07 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,051406 0,07 AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,047446 0,07





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