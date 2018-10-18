BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,026907 1,96 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,050123 1,51 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,049120 1,46 Anadolu Hayat Em. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,052590 1,44 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,052904 1,43 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013070 0,62 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,018408 1,47 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,051743 1,06 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018272 1,05 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,052766 0,95 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,025928 0,82 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012117 2,38 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,013404 2,35 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,011880 2,25 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,012732 2,22 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,012446 2,20 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014511 0,17 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021020 0,17 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,020613 0,13 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010359 0,12 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,011244 0,12 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,034649 0,07 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,050552 0,07 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,017531 0,07 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,049838 0,07 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,022301 0,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

